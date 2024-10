Wielka przebudowa dworca ruszyła. Miasto czeka na salę widowiskową

Ta wyceniana na 31 mln zł wielka przebudowa właśnie ruszyła. - Monumentalny, w stylu klasycystycznym i nowocześnie wyposażony – taki będzie dworzec po zakończeniu inwestycji- podkreśla Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP. Za prace odpowiada krakowski Texom.

- Wykonawca obecnie organizuje plac budowy. Jeszcze w tym roku ułożona zostanie izolacja przeciwwodna oraz wibroizolacja wokół ścian fundamentowych- zapowiada Jurewicz. Skuwane będą też tynki i zdejmowane stare okna.

Wiadomo też jak zmienią się wnętrza obiektu z 1866 roku. Na posadzkach pojawi się charakterystyczna szachownica, a na ścianach boazeria. – W holu wydzielona zostanie osobna poczekalnia. W środku znajdą się gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, defibrylator oraz stacja ładowania urządzeń mobilnych i kilka ławek- opowiada przedstawicielka kolejowej spółki. Dla podróżnych uruchomione będą toalety. Część pomieszczeń trafi na wynajem.

Jednak to, co najbardziej interesuje miasto to piętro, gdzie ma powstać sala widowiskowa na 300 osób z zapleczem. W sumie do dyspozycji ŁOK-u będzie 850 mkw. powierzchni.

- Dzięki przebudowie dworzec będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-dodaje Jurewicz.

Renowację przejdą też schody przed wejściem głównym oraz elewacja. Wykonawca ma jednocześnie zachować historyczne elementy zabytku. Na ścianie od strony peronów zawiśnie dawny zegar z dwiema tarczami. Z kolei, przed budynkiem powstanie parking, chodniki i plac.

Wszystko ma być gotowe w pierwszej połowie 2026 roku. Samorząd deklaruje, że będzie wynajmować 850 mkw. powierzchni na dworcu za ok. 110 tys. zł rocznie.