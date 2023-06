Wraca wakacyjna linia autobusowa nad zalew. Pasażerowie pojadą nią za darmo

Ł1 to ta wakacyjna linia, lubiana zresztą przez łukowian, która zacznie kursować w sobotę. Dokładnie tego dnia Ośrodek Sportu i Rekreacji otwiera zalew Zimna Woda i wszelkie dostępne tam atrakcje. – Linia Ł1 kursuje przez 7 dni w tygodniu. Jej przebieg jest identyczny, jak rok temu– zaznacza Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w łukowskim magistracie.

Autobus zaczyna swój kurs na ulicy Wereszczakówny. Oprócz tego pasażerowie mogą korzystać jeszcze z dwóch linii. Jedna prowadzi na dworzec PKP, a drugą można dojechać z ulicy Łapiguz na Farfak. Wszystko odbywa się bez biletów, bo to miasto ponosi koszty funkcjonowania transportu publicznego. Rocznie, to ok. 900 tys. zł. Usługę realizuje PKS w Łukowie.

Przypomnijmy, że dwa lata temu łukowski zalew przeszedł dużą metamorfozę. Oprócz typowego kąpieliska, można tu popływać kajakiem czy rowerem wodnym. Nad akwenem wybudowano też siłownię plenerową oraz boiska do gry w siatkówkę czy koszykówkę. Prawdziwą atrakcją jest wyciąg do nart wodnych o długości 680 metrów. Na miejscu można też znaleźć punkt z gastronomią. W wakacje planowane są również seanse kina plenerowego.