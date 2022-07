127 żyć. Dlaczego dzieci się zabijają i dlaczego rodzice o problemie czasami dowiadują się ostatni

>>> Czytaj także: Ostateczne wołanie o ratunek. Jak pomóc dziecku, które ma myśli samobójcze. Rozmowa z dr n. med. Agatą Makarewicz

Nie wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli progi szkół po ograniczeniach związanych z pandemią, poradzili sobie z powrotem do normalnych lekcji i sprawdzianów. Niektórzy sięgali po rozwiązania ostateczne. W jednej ze szkół w regionie chłopiec targnął się na swoje życie w szkolnej toalecie. Został znaleziony przez nauczycielkę po 1,5 godziny. Na szczęście przeżył.

Komenda Główna Policji wyliczyła, że w 2021 roku aż 1496 polskich dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą. Aż 127 prób zakończyło się śmiercią. Jeszcze w 2020 prób samobójczych było 736. Przez rok ich liczba wzrosła aż o 77 procent!

– Dane Komendy Głównej Policji pokazują nam tylko te próby oraz śmierci samobójcze, o których zostały powiadomione organy ścigania. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każdą odnotowaną w oficjalnych rejestrach śmierć samobójczą młodej osoby przypada od 100 do 200 prób – przekonują autorzy raportu w ramach projektu „Życie warte jest rozmowy”. To znaczy, że realnie zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci jest znacznie więcej.

Uczyć, ale relacji

Problem wśród dzieci narasta z roku na rok, bo w 2012 prób samobójczych według danych policji było 152. A zdalne nauczanie jeszcze wszystko pogorszyło.

Mieszkający pod Lublinem Krzysztof, opowiada o powrocie 11-letniego syna do szkoły po zdalnych lekcjach: – Czwarta klasa, która jest dla dziecka wielką zmianą, była praktycznie z domu. Edukacyjnie wydawało się, że jest super, na świadectwie miał nawet czerwony pasek. Ale tak naprawdę nic nie robił, bo nie musiał. Na zdalnym można było kombinować. Wrócił do szkoły w klasie piątej i okazało, że nagle każdy nauczyciel coś od niego chce. Zaczęły się problemy. Na szczęście szybko udało się zapisać go do poradni, w której psycholog pracowała z nim około roku, spotykali się raz w tygodniu. Jesteśmy zadowoleni z pomocy jaką tam uzyskał.

– Powrót do szkoły po dwóch latach izolacji, okazał się w 90 procentach powrotem do reżimu natychmiastowego zaliczenia zaległości, kiedy te dzieci były kompletnie wyłączone z jakiegokolwiek rytmu. Nawet niekiedy mycia się, czy ubierania – mówi psychiatra dziecięcy dr n. med. Agata Makarewicz z Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK 1 w Lublinie. – Rolą szkoły jest socjalizacja na nowo, umożliwienie dzieciom powrotu do relacji rówieśniczych. Wyjścia na spacer, zorganizowanie integracji, zadawanie krótkich zadań, które pozwolą obudzić się mózgowi – dodaje.

Problemy z nauką i wysokie wymagania to nie jedyny problem. Czynnikami, które powodują problemy psychologiczne wśród dzieci są stresujące wydarzenia życiowe.

Tomasz z Lublina: – W trakcie pandemii zmarł mój tata. 8-letnia córka zaczęła mieć nocne lęki. Nie bardzo wiedzieliśmy jak sobie poradzić, gdzie szukać pomocy. Koleżanka żony poleciła poradnię, okazało się, że z marszu można się tam zapisać. Chodziliśmy przez rok do pani psycholog i udało jej się wyciągnąć córkę z tego wszystkiego. Teraz wszystko jest dobrze, a ponadto dowiedzieliśmy się, jak reagować na przyszłość.

Niestety nie zawsze kończy się tak dobrze. Mała szkoła, w miasteczku na Lubelszczyźnie. 7-letni chłopiec, uczeń pierwszej klasy, był ofiarą przemocy rówieśniczej. Nikt nie wiedział o jego problemie. Pewnego dnia powiesił się na balustradzie przy wejściu do szkolnej szatni. Na szczęście został znaleziony przez inne dzieci. Był przymroczony, więc koledzy polali go wodą i zaprowadzili na lekcje. Co jeszcze trudniej zrozumieć, nauczycielka nie zadzwoniła po rodziców, ani po psychologa. Matka przyszła po dziecko do szkoły po południu i to inne dzieci powiedziały jej, co się wydarzyło z synem.

Jak widać czasami brakuje zwykłej empatii. Ale w polskich szkołach dopiero zaczyna się coś zmieniać, jeśli chodzi o dostęp do specjalistycznej pomocy. – Jestem zatrwożona. Podsumowałam bieżący rok szkolny, według rejestru interwencji, trzykrotnie zwiększyła się ich liczba. Szkoła liczy prawie 700 uczniów, a pedagog szkolny jest jeden – mówi pedagog z jednej z lubelskich szkół podstawowych.

To ma się zmienić. Od 1 września 2022 r. każde przedszkole i szkoła będzie musiała zatrudnić określoną liczbę pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych. Jeśli placówka ma mniej niż 30 podopiecznych, to zatrudnienie ma wynosić co najmniej 1/4 etatu. Powyżej 101 osób musi to być już 1,5 etatu oraz 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów. Szkoła lub przedszkole samo też może zdecydować, czy zatrudnić psychologa, pedagoga, czy logopedę. W 2024 roku liczba zatrudnionych ma jeszcze bardziej wzrosnąć.