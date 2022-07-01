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Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. I poziom referencyjny

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(fot. Archiwum / zdjęcie ilustracyjne)

Województwo lubelskie. Gdzie uzyskać pomoc psychologiczną dla dziecka? Wykaz w zakresie: środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny.

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  WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W  ZAKRESIE: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny
  ŚWIADCZENIODAWCA MIEJSCE ULICA NR DOMU MIEJSCOWOŚĆ POWIAT
1 SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ABRAMOWICKA 2 LUBLIN LUBLIN
2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI MICHALINOWSKA 1A DĘBLIN RYCKI
3 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DAW-MED M. KOWALSKA, M. KOWALSKI SP. J PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZECI ALEJA 1000 LECIA 3B KRAŚNIK KRAŚNICKI
4 OKULISTYKA S.C  MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 63-65 BYCHAWA LUBELSKI
5 OKULISTYKA S.C  MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY RADOŚCI 9/5A LUBLIN LUBLIN
6 PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE SANUS PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI MAGNOLIOWA 2 LUBLIN LUBLIN
7 GABINETY SPECJALISTYCZNE CONSILIUM MED PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI WARSZAWSKA 88 WISZNICE BIALSKI
8 JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OBROŃCÓW POKOJU 7 ŁĘCZNA ŁĘCZYŃSKI
9 JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LUBELSKA 37 OPOLE LUBELSKIE OPOLSKI
10 JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 12 LUBARTÓW LUBARTOWSKI
11 GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KOŚCIUSZKI 24 TOMASZÓW LUBELSKI TOMASZOWSKI
12 GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OGRODOWA 2 JANÓW LUBELSKI JANOWSKI
13 GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 28 SZCZEBRZESZYN ZAMOJSKI
14 CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SONOLOGISTIC PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BŁONIE 1C ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ
15 FUNDACJA BAMBINI DZIECIOM PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 4 BIŁGORAJ BIŁGORAJSKI
16 NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SITNICKA 76 BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA
17 NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA PUŁAWY PIASKOWA 3A PUŁAWY PUŁAWSKI
18 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ZAMOJSKA 12 HRUBIESZÓW HRUBIESZOWSKI
19 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI POGODNA 8 WIERZBICA-OSIEDLE CHEŁMSKI
20 ELŻBIETA SZOŁUCHA KANCELARIA ADWOKACKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BRZESKA 32 BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA
21 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA KRASNYSTAW PONIATOWSKIEGO 33A KRASNYSTAW KRASNOSTAWSKI
22 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA CHEŁM OBŁOŃSKA 1A/7 CHEŁM CHEŁM
23 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA LUBLIN GARBARSKA 20 LUBLIN LUBLIN
24 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ZAMOŚĆ LUBELSKA 1 ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ
25 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ŚWIDNIK ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1 ŚWIDNIK ŚWIDNICKI
26 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ŁUKÓW BROWARNA 53 ŁUKÓW ŁUKOWSKI
27 EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA WŁODAWA TRĘBACKA 3 WŁODAWA WŁODAWSKI
28 SITKOWSKA SYLWIA PRZYSTAŃ PSYCHOLOGICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ZWYCIĘSTWA 11 PARCZEW PARCZEWSKI
29 SITKOWSKA SYLWIA PRZYSTAŃ PSYCHOLOGICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ARMII KRAJOWEJ 36 RADZYŃ PODLASKI RADZYŃSKI

Źródło: NFZ

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