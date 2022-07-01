Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. I poziom referencyjny

Województwo lubelskie. Gdzie uzyskać pomoc psychologiczną dla dziecka? Wykaz w zakresie: środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny.
|WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny
|ŚWIADCZENIODAWCA
|MIEJSCE
|ULICA
|NR DOMU
|MIEJSCOWOŚĆ
|POWIAT
|1
|SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|ABRAMOWICKA
|2
|LUBLIN
|LUBLIN
|2
|SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|MICHALINOWSKA
|1A
|DĘBLIN
|RYCKI
|3
|NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DAW-MED M. KOWALSKA, M. KOWALSKI SP. J
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZECI
|ALEJA 1000 LECIA
|3B
|KRAŚNIK
|KRAŚNICKI
|4
|OKULISTYKA S.C MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
|MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
|63-65
|BYCHAWA
|LUBELSKI
|5
|OKULISTYKA S.C MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
|RADOŚCI
|9/5A
|LUBLIN
|LUBLIN
|6
|PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE SANUS
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|MAGNOLIOWA
|2
|LUBLIN
|LUBLIN
|7
|GABINETY SPECJALISTYCZNE CONSILIUM MED
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|WARSZAWSKA
|88
|WISZNICE
|BIALSKI
|8
|JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|OBROŃCÓW POKOJU
|7
|ŁĘCZNA
|ŁĘCZYŃSKI
|9
|JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|LUBELSKA
|37
|OPOLE LUBELSKIE
|OPOLSKI
|10
|JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
|12
|LUBARTÓW
|LUBARTOWSKI
|11
|GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|KOŚCIUSZKI
|24
|TOMASZÓW LUBELSKI
|TOMASZOWSKI
|12
|GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|OGRODOWA
|2
|JANÓW LUBELSKI
|JANOWSKI
|13
|GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI
|28
|SZCZEBRZESZYN
|ZAMOJSKI
|14
|CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SONOLOGISTIC
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|BŁONIE
|1C
|ZAMOŚĆ
|ZAMOŚĆ
|15
|FUNDACJA BAMBINI DZIECIOM
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
|4
|BIŁGORAJ
|BIŁGORAJSKI
|16
|NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|SITNICKA
|76
|BIAŁA PODLASKA
|BIAŁA PODLASKA
|17
|NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA PUŁAWY
|PIASKOWA
|3A
|PUŁAWY
|PUŁAWSKI
|18
|NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|ZAMOJSKA
|12
|HRUBIESZÓW
|HRUBIESZOWSKI
|19
|NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|POGODNA
|8
|WIERZBICA-OSIEDLE
|CHEŁMSKI
|20
|ELŻBIETA SZOŁUCHA KANCELARIA ADWOKACKA
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
|BRZESKA
|32
|BIAŁA PODLASKA
|BIAŁA PODLASKA
|21
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA KRASNYSTAW
|PONIATOWSKIEGO
|33A
|KRASNYSTAW
|KRASNOSTAWSKI
|22
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA CHEŁM
|OBŁOŃSKA
|1A/7
|CHEŁM
|CHEŁM
|23
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA LUBLIN
|GARBARSKA
|20
|LUBLIN
|LUBLIN
|24
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ZAMOŚĆ
|LUBELSKA
|1
|ZAMOŚĆ
|ZAMOŚĆ
|25
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ŚWIDNIK
|ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH
|1
|ŚWIDNIK
|ŚWIDNICKI
|26
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA ŁUKÓW
|BROWARNA
|53
|ŁUKÓW
|ŁUKOWSKI
|27
|EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA WŁODAWA
|TRĘBACKA
|3
|WŁODAWA
|WŁODAWSKI
|28
|SITKOWSKA SYLWIA PRZYSTAŃ PSYCHOLOGICZNA
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|ZWYCIĘSTWA
|11
|PARCZEW
|PARCZEWSKI
|29
|SITKOWSKA SYLWIA PRZYSTAŃ PSYCHOLOGICZNA
|PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
|ARMII KRAJOWEJ
|36
|RADZYŃ PODLASKI
|RADZYŃSKI
Źródło: NFZ
127 żyć. Dlaczego dzieci się zabijają i dlaczego rodzice o problemie czasami dowiadują się ostatni
7-latek z małego miasteczka na Lubelszczyźnie powiesił się na balustradzie przy wejściu do szkolnej szatni. Koledzy polali go wodą i zaprowadzili na lekcje. Matka dowiedziała się o zdarzeniu popołudniu… od rówieśników syna. Podobnych dramatów jest więcej. Tysiące dzieci nie widzą innego wyjścia niż śmierć.
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