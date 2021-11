Polacy powoli przekonują się do "elektryków". "Zainteresowanie jest coraz większe"

Jakie dopłaty?

Osoby fizyczne mogą liczyć maksymalną dotację wynoszącą 18 750 zł lub 27 000 zł w przypadku posiadacza karty dużej rodziny. Cena pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osób posiadających kartę dużej rodziny).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać jeszcze większe pieniądze. Dla pojazdów kategorii M1 (mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy) to do 18 750 zł lub do 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Maksymalna cena pojazdu to 225 tys. zł.

Co do samochodów kategorii N1 (o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony) dotacja wyniesie do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 zł. Inną opcją jest 30-procentowe dofinansowanie (maksymalnie 70 tys. zł) w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Dopłaty do elektrycznych motocykli czy czterokołowców może wynieść 30 procent, ale do wysokości 4 tys. złotych.