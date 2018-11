Maja Wolny pierwszą Polką wyróżnioną prestiżową nagrodą w Belgii. Kim jest pisarka z Kazimierza?

• Panią zaprowadziła na Syberię.

- Z mojego domku niemal w centrum Kazimierza zaplanowałam wielką podróż na Syberię. Wsiadłam w busika jadącego do Warszawy. Potem trafiłam do Moskwy i dalej do Irkucka. I z powrotem do Kazimierza, bo wszystkie drogi prowadzą do domu, a przestrzeń nie jest ograniczeniem. W trakcie pisania odbyłam trzy takie duże podróże. Były mi bardzo potrzebne. W tej książce wiele rzeczy było zaskoczeniem nawet dla mnie samej. W trakcie podróży stwierdziłam, że koniecznie muszę do swojej literackiej podróży zaprosić młodego Stalina. On ciągle jest, ciągle oddycha w mentalności Rosjan, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dlatego powstał jego wątek ukryty w powieści. Ktoś, kto czyta ją pobieżnie może się nawet nie domyślić, że Józef to on. Zwłaszcza, że niewiele osób wie, że w czasach przedwojennych on też był zesłańcem na Syberii. To jest właśnie wątek, który łączy go z moimi bohaterami.

• Zdecydowana większość powieści powstała jednak w Kazimierzu.

- Są różne pisarskie przesądy, takie jak przywiązanie do konkretnego pióra, komputera, stolika. A mnie cały czas towarzyszyły zmiany. Domeczek wakacyjny okazał się za mały dla czteroosobowej rodziny i psa. Musieliśmy wybudować znacznie większy dom dostosowany do naszych potrzeb zawodowych i rodzinnych. Wbiłam pierwszą łopatę mniej więcej w tym samym czasie, co rozpoczęłam pisanie pierwszych rozdziałów. Powieść powstawała więc z tej ziemi i z tego powietrza. Dlatego denerwowałam się, czy mi się o uda. Teraz jestem zachwycona efektem. Jeszcze przed premierą otrzymałam propozycje od zagranicznych wydawców. To dobrze, bo książka powinna zainteresować nie tylko polską publiczność, bo temat jest uniwersalny.

• Przy tworzeniu fabuły myśli pani o odbiorcach? O tym, jak przyjmą książkę? Czy spodoba się za granicą?

- To nie cel sam w sobie. Jak zaczynam pracować, to nie wyobrażam sobie czytelników; tego, do ilu osób może dotrzeć książka i jakiego typu to będą ludzie. Oczywiście, marzeniem każdego pisarza jest żeby jego głos usłyszały różne kultury i języki. To towarzysząca nam potrzeba opowiedzenia historii, która w nas tkwi i chcemy ją opowiadać. To głębokie pragnienie, ale liczba sprzedanych egzemplarzy nie jest najważniejsza.

• Najbliższe tygodnie to będzie promocja, czy praca nad kolejną książką?

- To będzie intensywny czas spotkań autorskich. Wyjazdów. Nagrań dla różnych stacji. Z przyjemnością się temu poświęcę chociaż już tęsknię za momentem, kiedy będę mogła zająć się tylko i wyłącznie pisaniem nowej książki, nad którą prace już zaczęłam. Ale najpierw spotkania. 24 listopada spotkam się z mieszkańcami Kazimierza. Oprócz klasycznych rozmów o książce będziemy pić tradycyjną syberyjską czagę, czyli napar z huby rosnącej na brzozach syberyjskich. To napój bardzo rzadki, ale mnie udało się go zdobyć i przywieść z jednej z moich wypraw. Będzie więc degustacja z moimi współziomkami, Kazimierzakami. Czaga ma podobno prozdrowotne właściwości i jest cudem natury. Oczywiście bezpiecznym, to nie żaden narkotyk. W mojej powieści, o której będziemy rozmawiać, pojawia się jednak element picia ziół już tak niewinnych.

• A po cyklu promocyjnym powrót nad Wisłę i praca nad książką?

- Oprócz prac dziennikarskich, czy pracą jako kurator wystaw, zajmuję się głównie pisarstwem. Mam swój pokój z oknem niemal na Wąwóz Korzeniowy. Mam też bibliotekę, w której często siedzę i piszę. Lubię, gdy towarzyszy mi cisza, dlatego pracuję, gdy nie ma dzieci. To moje godziny. Lekcje w polskich szkołach w Belgii angażują dzieci od rano do godz. 16-17. Szkoła pokrywa się więc z godzinami pracy rodziców. Tutaj, zwłaszcza dla mojego męża też pracującego w domu, ogromnym zaskoczeniem było, że tutaj o godz. 12 -13 już jest ostatni dzwonek. To dla nas bardzo dyscyplinujące, bo oboje uwielbiamy pracować, gdy jest cicho. Mojemu pisaniu towarzyszy tylko jeden odgłos: kojące pochrapywanie buldoga francuskiego. On zawsze ze mną pracuje. Razem robimy sobie też przerwy. To jedna z najcudowniejszych rzeczy w Kazimierzu. Można wyjść i natychmiast jest się w zupełnie innym świecie. Przyroda jest bardzo przyjazna. Od razu człowieka obejmuje i przygarnia. Inaczej niż na Syberii, gdzie przyroda chce człowieka zniszczyć. Człowiek czuje się tam okropnym intruzem. Inaczej jest w Kazimierzu. Robie sobie więc przerwy i idę najczęściej Wąwozem Niezabitowskich lub Korzeniowym. Wracam i siadam dalej do pisania. To niezbędne już dla mnie do życia i pracy we wszystkich czterech porach roku. Zawsze jest jednakowo cudownie. Codziennie widzę coś innego, inny pejzaż. To przepiękne.