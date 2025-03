Norweski romantyzm

16 czerwca (poniedziałek) w Sali Operowej CSK wystąpi Tord Gustavsen Trio z Norwegii To gwiazda monachijskiej wytwórni ECM Records. Muzyka norweskiego pianisty i kompozytora Torda Gustavsena wciąż ewoluuje, sięgając po niezwykłe melodie, subtelne groove'y, muzyczną przestrzeń; łącząc delikatność i głębię. A co o swojej muzyce mówi lider, Tord Gustavsen?

– Mam wrażenie, że zarówno rozciąganie się jak i bycie kreatywnym dzieje się organicznie, unikając wyobcowania i sztywności, gdy odbywa się w energetycznym połączeniu z moimi korzeniami: z uziemieniem i zmysłowością hymnów, pieśni duchowych i kołysanek, z którymi dorastałem – opowiada nam Tord Gustavsen.

Zaczął grać na fortepianie w wieku 4 lat. Jego debiut płytowy „Changing places” (2003) okrzyknięto debiutem dekady, a jego następca „The Ground” (2005) był przez wiele tygodni numerem 1 na norweskich listach przebojów. W 2016 roku Tord wydał album „What was said” z udziałem afgańsko-niemieckiej piosenkarki Simin Tander, gdzie na nowo zinterpretowali starożytne norweskie hymny i wiersze sufickie w języku paszto. Albumem, który przybliżył muzykę Norwega międzynarodowej publiczności była płyta „The Other Side” (2018). Album zawierał to co najlepsze w twórczości Torda, jak również trzy imponujące nowe wersje chorałów J.S. Bacha w dialogu z oryginalnymi kompozycjami Gustavsena. Cztery lata trzeba było czekać na kolejne wydawnictwo.

W 2022 roku ukazał się kolejny album tria zatytułowany „Opening”, tym razem z udziałem basisty Steinara Raknesa, dodającego do muzyki tria mocne, zmysłowe muzyczne fundamenty, a także wirtuozowską solową grę.

Ostatni – jak dotąd – album zatytułowany „Seeing”, kończy trylogię albumów tria po 2018 roku. Jego sposób opowiadania o historii jazzu z „nordyckimi” refleksyjnymi nastrojami i lirycznym pięknem, to z pewnością nowy, intrygujący głos na współczesnej europejskiej scenie jazzowej.

– Koncert będzie składał się z dialogu między kompozycjami z najnowszego albumu i utworami z kilku poprzednich albumów. Nie mamy scenariusza. Budujemy koncert na miejscu, na bieżąco. Dlatego każdy koncertowy wieczór jest wyjątkowy – nigdy nie wiemy dokładnie, co zagramy, dopóki nie znajdziemy się na scenie – mówi Tord Gustavsen

Skandynawski minimalizm

Na scenie towarzyszyć mu będą znakomitości skandynawskiego jazzu. Na perkusji zagra Jarle Vespestad – skandynawski minimalizm, który reprezentuje Jarle, ma bardzo mało odpowiedników w świecie perkusistów. Jego akcent liryczny i interakcja – rozwijana podczas koncertów – między Tordem a nim samym są istotnymi elementami muzycznej struktury zespołu.

Drugim filarem sekcji rytmicznej tria jest wirtuoz kontrabasu Steinar Raknes, który znany jest z charakterystycznego, mocnego brzmienia. Nie boi się korzystać z elektroniki, aby rozszerzyć brzmienie kontrabasu, wykorzystując w pomysłowy sposób pedały gitarowe i loopery. Steinar jest znany ze współpracy z takimi artystami jak: Chick Corea, Michael Brecker, Bobby McFerrin i Ola Kvernberg. Grał w wielu zespołach, w tym: The Core, Ola Kvernberg Trio, Skáidi i Trondheim Jazz Orchestra.

– To będzie muzyka na najwyższym poziomie. W mojej ocenie, nie zobaczenie tego koncertu, to będzie wielkim faux paus. Będziecie państwo żałowali, że nie widzieliście tych koncertów – mówi Wojciech Mościbrodzki, menadżer i popularyzator jazzu, koordynator projektu Jazz w CSK. – Jeden i drugi jest spełnieniem moich marzeń i dopełnieniem listy wykonawców, którzy przez ostatnie 5 lat wystąpili w Klubie Muzycznym w ramach cyklu Jazz w CSK. Organizacyjnie było to przedsięwzięcie o tyle trudne, że obaj artyści są potwornie zapracowani. Ogromnym wsparciem była Magda Fijałkowska oraz Ania Walkowska, która koordynowała wszystkie kwestie proceduralne i organizacyjne. Miejscem szczególnym i doskonałą oprawą koncertów będzie sala Operowa CSK. Mam nadzieję, że podczas tych koncertów będzie szczelnie wypełniona

Bilety na koncert Piotra Wojtasika są już do kupienia w sklepiku kulturalnym CSK. Wkrótce rusza sprzedaż biletów na koncert Tord Gustavsen Trio. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie internetowej CSK.