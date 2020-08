Z Częstochową wygrali, z Zieloną Górą dostali w plecy. Motor Lublin na półmetku sezonu zasadniczego

Motor Lublin objechał do tej pory siedem meczów, wszystkie zgodnie z terminarzem. Wygrał cztery razy, a trzykrotnie przegrał (dokładne wyniki w ramce). Taki bilans dał żółto-biało-niebieskim 8 punktów i trzecie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Trzeba jednak pamiętać, że zaledwie trzy zespoły rozegrały wszystkie zaplanowane spotkania, pozostałe mają w tym względzie zaległości.

Może wejdą do „czwórki”?

Czy to dobry rezultat? O zdanie zapytaliśmy dwóch ekspertów: Grzegorza Zengotę i Sebastiana Trumińskiego.

- Wyniki są dosyć nieobliczalne. Potrafiliśmy wygrać na torze jednego z najtrudniejszych rywali w Częstochowie, a pojechaliśmy do Zielonej Góry i przegraliśmy znaczną różnicą punktową. Ja takiego wyniku nie zakładałem (przegrana 38:52 - dop. red.). Liczyłem, że będą decydowały ostatnie biegi, a w ostatecznym rozrachunku będziemy w stanie pokusić się o zwycięstwo. Wychodzi na to, że Zielona Góra nie jest słabym zespołem, ostatnio potwierdziła to w Lesznie - ocenia Grzegorz Zengota, zawodnik Motoru Lublin, który ciągle dochodzi do zdrowia po poważnej kontuzji.

- Motor Lublin wypada bardzo pozytywnie. Nawet nie zaskakuje, ale jedzie na poziomie, którego by się oczekiwało. Jest tylko pytanie, czy to Motor jest tak silny, czy pozostałe drużyny są tak słabe. Cieszy na pewno sam fakt, że akurat Lublin osiąga takie wyniki dla kibiców. Może wejdzie do „czwórki”, a może nawet można mieć jakieś nadzieje na lepszy rezultat - mówi Sebastian Trumiński, były zawodnik lubelskiego klubu, który obecnie prowadzi w Szwecji sklep z częściami do motocykli żużlowych Speedway Cent.

Bez odpoczynku

Teraz zawodnicy z Lublina nastawiają się na rundę rewanżową części zasadniczej sezonu. W niedzielę zmierzą się u siebie z Betard Spartą Wrocław (godz. 19.15). Warto przypomnieć, że w grę wchodzą już nie tylko punkty zdobyte za zwycięstwo w pojedynczych starciach, ale także bonusy za triumfy w dwumeczach.

Przy okazji rozmowy o trwających rozgrywkach pojawia się jedno ciekawe zagadnienie, a mianowicie brak przerwy w środku sezonu na odpoczynek od startów w lidze. W ubiegłym roku żużlowcy mogli skupić się w lipcu tylko na jeździe na własny rachunek. Teraz nie mają takiego komfortu, bo PGE Ekstraliga została maksymalnie skompresowana: mecze o Drużynowe Mistrzostwa Polski są rozgrywane co tydzień.

- Dla zawodników to jest na plus, bo taka dłuższa przerwa wcale nie pomaga. Nawet jak się jeździ codziennie lub co dwa dni, to kiedy już się wejdzie w ten rytm, to jest łatwiej. Myślę, że może to zadziałać pozytywnie: sezon będzie może krótszy, ale bardziej owocny dla żużlowców

- wyjaśnia Trumiński.

Zawodnicy biorą też udział w turniejach indywidualnych, chociaż ich akurat nie było zbyt dużo do tej pory. Grigorij Łaguta i Mikkel Michelsen mają już za sobą pięć turniejów z cyklu Tauron Speedway Euro Championship. Już wiemy, że Duńczyk nie obronił tytułu sprzed roku – zmagania zakończył na 4. miejscu. Brązowy medal powędrował za to do Rosjanina.

Młodzieżowcy startują w Lidze Juniorów i objechali dwie rundy: w Grudziądzu oraz Częstochowie. Z kolei Jarosław Hampel i Jakub Jamróg wystartowali w poniedziałek w finale Turnieju o Złoty Kask w Bydgoszczy. Pierwszy z tych zawodników powalczy jeszcze 7 września o triumf w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.