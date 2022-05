Przegląd tygodnia, czyli który polityk dobrze drybluje, a która radna jest zaradna

ABY DO PIERWSZEGO

Jak co roku na wiosnę obnażyli się publicznie ze swoich majątków zastępcy Prezydenta Miasta Lublin na Uchodźstwie. No i z ręką na sercu musimy przyznać, że szału nie ma, a u niektórych to wręcz cienizna. Taki na przykład pan Artur Szymczyk, żeby jakoś związać koniec z końcem, po godzinach w Ratuszu musi dorabiać w radzie nadzorczej LPEC (50 tys. zł rocznie). A u pani Moniki Lipińskiej jak rok temu na ROR było 20 tys., tak nic się nie zmieniło. Co pani prezydent zarobi, to zaraz u fryzjera wyda. Podobnie jest u pana Mariusza Banacha, z tym że u niego licznik zatrzymał się na 10 tys. zł. Ale na szczęście nie musi tak często chodzić do fryzjera.

Jak żyć, Prezydencie, jak żyć?

RADNA-ZARADNA

Czego to ludzie nie zrobią dla sławy. I pieniędzy. Na przykład pani Magdalena Filipek-Sobczak z teamu Prawych i Sprawiedliwych żeby objąć mandat radnej wojewódzkiej musiała zrezygnować z roboty w podległej marszałkowi Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. A trzeba wiedzieć, że jako dyrektor zarabiała tam circa about 13 tys. PLN. Tak, tak – Drodzy Czytelnicy – też na początku się dziwiliśmy, że pani dyrektor opuściła tak ważny urząd na rzecz przesiadywania na nudnych komisjach i jeszcze nudniejszych sejmikach za marne kilka tysięcy miesięcznie.

Kamień szybko spadł nam z serca, bo okazało się, że raptem kilka dni po uroczystym objęciu mandatu radnej Pani Filipek-Sobczak znalazła pracę na dyrektorskim szczeblu w spółce PGE Dystrybucja, która – tak się szczęśliwie złożyło – podlega jej partyjnemu koledze Jackowi Sasinowi, Pierwszemu Listonoszowi RP.

Lubelska Agencja Wspierania PiS