Poszukiwany listem gończym robił to w nocy na ulicy

Opolscy policjanci podczas nocnego patrolu w rejonie ul. Parkowej zauważyli młodego mężczyznę załatwiającego swoją potrzebę fizjologiczną na ulicy. W czasie interwencji, mężczyzna próbował wprowadzić w błąd policjantów co do swojej tożsamości.

- Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 29-latek jest poszukiwany m.in. listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo w bieliźnie mężczyzny policjanci ujawnili amfetaminę - mówi komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej komendy.

Mieszkaniec Gorzyc trafił do zakładu karnego, a wcześniej usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 29-latek odpowie jeszcze za naruszenie przepisów porządkowych oraz wprowadzenie policjantów w błąd co do swojej tożsamości.