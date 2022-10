Potworny wypadek. Gdy przyjechali ratownicy, kierowca BMW już nie dawał oznak życia

Lublin. Zjesz i wypijesz taniej w restauracjach. Jeżeli schowasz telefon

Co najmniej 10 proc. zniżki mają dostać klienci lokali gastronomicznych, jeżeli oddadzą swój telefon do specjalnego schowka wyposażonego w ładowarkę i zamykanego na kłódkę, do której klucz zabierze kelner.