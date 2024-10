Uprawiał w lesie, suszył na strychu. Aż w końcu przyszła policja

Niespodziewaną wizytę opolscy kryminalni złożyli mężczyźnie w piątek. Wiedzieli po co do niego jadą, bo wcześniej ustalili, że 43-latek może uprawiać niedozwolone rośliny. I potwierdzili to na miejscu.

- W pobliskim kompleksie leśnym mieszkaniec gminy Karczmiska hodował krzewy konopi w różnych fazach wzrostu. Mundurowi zabezpieczyli pięć krzaków nielegalnej uprawy. Dodatkowo w pomieszczeniach zajmowanych przez mężczyznę policjanci ujawnili susz marihuany oraz amfetaminę - relacjonuje st. asp. Katarzyna Bigos, rzeczniczka KPP w Opolu.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił do komendy, usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i "uprawę konopi innych niż włókniste".