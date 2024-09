W Opolu Lubelskim pięcioro chętnych na mandat

Radosław Śpiewak w ostatnich wyborach samorządowych wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości zdobywając 127 głosów poparcia w trzecim okręgu, co zapewniło mu wejście do rady miejskiej Opola Lubelskiego. Do tej samej rady, również z listy PiS, ze 199 głosami wszedł także Waldemar Gogół, były zastępca burmistrza - Sławomira Plisa. W związku z objęciem mandatu, Gogół zrezygnował ze stanowiska zastępcy. W czerwcu zajął je wspomniany Śpiewak, który musiał w tej sytuacji zrzec się dopiero co zdobytego mandatu radnego miasta Opole Lubelskie.

Wygaszenie mandatu potwierdzone uchwałą rady, uruchomiło procedurę wyborów uzupełniających w okręgu nr 3, który obejmuje ulicę Morwową, Kraszewskiego, Ogrodową, Rzemieślniczą i Targową. W ustalonym przez komisarza wyborczego terminie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała pięcioro kandydatów. O mandat powalczą: Paweł Januszek (48 l.) z KWW Pawła Januszka, Joanna Wolińska (65 l.) z KWW Mała Ojczyzna, Rafał Miotła (44 l.) z KWW Na Plus, Anna Matuska (41 l.) z KWW Wspólna Gmina oraz Karol Cygan (55 l.) z KWW Karol Cygan. Kolejnego kandydata miał zgłosić kolejny komitet, KWW Gmina 2024, ale ostatecznie do jego rejestracji nie doszło.

Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15 września, w obwodowej komisji wyborczej, której siedzibą jest lokal spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Morwowej 3. Zainteresowani wyborami mieszkańcy kartki do urny będą mogli wrzucać w godz. 7-21.