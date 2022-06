Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa ma okrągłe urodziny. Będą hucznie świętowane

130 lat temu dzisiejsza turystyczna atrakcja powstała jako życiowa konieczność. W 1892 roku w majątku rodziny Kleniewskich drewniane tory, po których kursowały specjalne konne zaprzęgi ułożono, by w ten sposób transportować buraki cukrowe. Pokonywały one trasę z pól folwarku Polanówka do cukrowni „Zagłoba”. Współczesne wąskie tory mają w sumie 50 km długości i 11 stacji na swojej drodze.

3 lipca w Karczmiskach będzie można poznać koleje losu jubilatki. A w wieży widokowej zobaczyć zdjęcia pokazujące, jak kiedyś funkcjonowała Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa.

Wydarzenie zacznie się o godz. 10.30 na stacji przy ul. Opolskiej 2. W programie występy artystyczne (m.in. dziecięcy chór „Szczygiełki”, orkiestra dęta z Józefowa nad Wisłą, teatr Fajna Ferajna, Amelia Bakalarz). Dla dzieci przygotowano animacje, konkurs wiedzy o wąskotorówce, dmuchane zabawki.

W programie przewidziano kursy kolejką i jazdę drezynami. Rozkład kursów i zasady korzystania z drezyn powstają, organizatorzy poinformują o nich bliżej wydarzenia. Wiadomo, że przejażdżki będą gratis, podobnie jak zwiedzanie wieży i technicznego zaplecza kolejki. Wszystko będzie na zasadzie „dnia otwartego”.

– Będziemy się starać, żeby nie zawieść osób, które wezmą udział w wydarzeniu. W tym momencie nie określamy, do której godziny będzie można spędzić czas na stacji, ani ile kursów zrobi kolejka. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie – zapowiada Radosław Śpiewak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim, któremu podlega NKW. I odsyła na stronę starostwa powiatowego i samej kolejki po szczegółowe informacje.