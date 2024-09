Zawrotna prędkość zgubiła kierowcę. 5 osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 23.00. 28-letni kierowca opla jechał z zawrotną prędkością i na zakręcie wypadł z DK 833, a następnie uderzył w drzewo i ogrodzenie.

- Kierowca został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z poważnymi obrażeniami do szpitala. Samochodem podróżowało jeszcze czworo pasażerów: dwie kobiety w wieku 35 i 16 lat i dwaj mężczyźni w wieku 46 i 25 lat. Zostali przewiezieni do szpitala- relacjonuje starszy aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej komendy. Od wszystkich uczestników wypadku pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.

- Teraz w trakcie prowadzonego postępowania policjanci będą ustalać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia drogowego- zaznacza starszy aspirant Bigos. Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.