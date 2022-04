Bałwany zrobione przez Czytelników witają chłodną wiosnę [zdjęcia]

16 A A

Na nieco cieplejszą, wiosenną pogodę będziemy musieli jeszcze kilka dni poczekać. Póki co towarzyszy nam chłodna aura i opady śniegu. Nasi Czytelnicy postanowili to wykorzystać i ulepić bałwany. Zobaczcie na zdjęciach, co z tego wyszło.

