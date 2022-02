Lubelskie: Brak prądu, połamane drzewa i zniszczone budynki. Skutki wichury w regionie [zdjęcia, wideo]

Z powodu silnego wiatru kierowcy również mogą się spodziewać utrudnień. System kierowania ruchem jest tak zaprojektowany, że automatycznie wprowadza ograniczenie prędkości w trudnych warunkach pogodowych. Taka sytuacja jest na obwodnicy Lublina od węzła Rudnik do węzła Lublin-Węglin oraz na S12 od węzła Sławinek do węzła Kurów-Wschód. Aktualnie jest tam ograniczenie do 90 km/h.

Piotr Jankowski, rzecznik Prasowy Portu Lotniczego Lublin, uspokaja, że nie ma na razie żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu lotniska. Zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję o wylocie podejmuje pilot danego samolotu.

- Londyn, Warszawa i Gdańsk wylądowały i wystartowały. Czekamy na wieczorne loty Dublin i Londyn - napisał nam Piotr Jankowski.

W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W woj. lubelskim jest to drugi stopień. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniejsze dzisiaj zanotowane porywy wiatru w naszym regionie wyniosły do 85 km/h. - Silny wiatr i porywy do około 100 km/h będą jeszcze utrzymywać się do godzin popołudniowych, wieczorem wiatr zacznie stopniowo słabnąć - podaje IMGW.