Lubelskie. Przyszła zima. Prognoza na najbliższe dni

Dzisiaj w województwie lubelskim w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 1 st. C. W nocy IMGW przewiduje, że lokalnie wystąpią słabe opady śniegu.Temperatura minimalna od -4 do -3 st. C.

W piątek ujemna temperatura może być nawet w dzień, a w nocy spadnie do -6 st. C. Mogą się też pojawić niewielkie opady śniegu.

W sobotę ma już nie padać, ale będzie nieco chłodniej. W dzień do -2 st. C, a w nocy do -7 st. C.

W niedzielę ma się trochę ocieplić, w dzień będzie około 0 st. C. Ma być też więcej słońca.