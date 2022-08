Lubelskie: Sobota z intensywnymi burzami z gradem. Ostrzeżenie i prognoza pogody

Jak prognozują synoptycy, burze mogą się pojawić dzisiaj na terenie całego regionu, chociaż prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe na południu, w powiatach: kraśnickim, janowskim, zamojskim, hrubieszowskim, tomaszowskim i biłgorajskim.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad - podaje IMGW.

Jaką temperaturę będą dzisiaj wskazywać termometry? Lublin - do 26 st. C, Biała Podlaska - do 30 st. C, Chełm - do 25 st. C, Puławy - do 27 st. C, Zamość - do 25 st. C.

Warto dodać, że według "prognozy zagrożeń meteo", niedziela również zapowiada się burzowo. Tego dnia w całym woj. lubelskim ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia.