Noc i poranek z deszczem oraz śniegiem. Ostrzeżenie IMGW, "chłodna" prognoza na najbliższe dni

W Lublinie w nocy ze środy na czwartek padał deszcz ze śniegiem. Tak samo było dzisiejszego poranka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że musimy przygotować się na pogorszenie się warunków pogodowych.

To ostrzeżenie dotyczy środkowej i południowej części woj. lubelskiego. Chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski, opolski, kraśnicki, janowski, krasnostawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i biłgorajski oraz miast: Lublina, Chełma i Zamościa.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów od 25 mm do 40 mm - podaje IMGW. Intensywniejsze niż teraz opady mają nawiedzić nasz region dzisiaj wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek.

"Prognoza zagrożeń meteo" podaje nam nieco więcej szczegółów na najbliższe dni (do niedzieli włącznie). W całym woj. lubelskim możemy się spodziewać intensywnych opadów deszczu, opadów śniegu oraz oblodzenia na drogach i chodnikach.

Synoptycy przewidują, że dzisiaj w Lublinie temperatura osiągnie maksymalnie 5 st. C. Jednak już w kolejnych dniach będzie się utrzymywać bliżej "zera", a w sobotę może występować nawet lekki przymrozek. W niedzielny poranek lepiej będzie zostać w domu - według prognozy IMGW, temperatura w Lublinie spadnie wtedy nawet do -8 st. C. Chłodny zapowiada się także początek przyszłego tygodnia - w poniedziałek mają być maksymalnie 3 "kreski" na plusie.