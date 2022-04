Pogoda na majówkę. Coraz cieplej i więcej słońca

Sobota zapowiada się raczej pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. W centrum i na południowym wschodzie kraju wystąpią przelotne słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu i Kaszubach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków wschodnich będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.



W niedzielę, 1 maja, zachmurzenie okaże się umiarkowane. W niektórych miejscach słabo i przelotnie popada, do 3 l/mkw. Nie powinno padać tylko w północno-wschodniej części kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 21 s. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zmienny, słaby.



Poniedziałek, drugi dzień długiego majowego weekendu, na Pomorzu zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia i miejscami także przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. Na południu kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.