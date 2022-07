Tropikalne upały nadciągają nad Lubelskie. Ostrzeżenie i prognoza pogody

>>> Czy czeka nas pogodowa katastrofa jak w 2003 roku? Komentarz ekspercki <<<

Póki co, ostrzeżenie nie dotyczy całego regionu, ale to się może niedługo zmienić. W środę zdecydowanie wyższą temperaturę będziemy mieli w powiatach: łukowskim, ryckim, lubartowskim, puławskim, lubelskim, opolskim, świdnickim, krasnostawskim, kraśnickim, janowskim, zamojskim, biłgorajskim i tomaszowskim oraz miastach: Lublin, Puławy i Zamość.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w sobotę miejscami do 35°C. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.06 od 13°C do 16°C, w kolejnych od 16°C do 20°C - podaje IMGW.

Wysokie temperatury mają się utrzymać do soboty.

Poniżej prognoza dla woj. lubelskiego przygotowana przez Michała Kowalczuka, synoptyka IMGW.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.07.2022 do godz. 19:30 dnia 20.07.2022

"W nocy zachmurzenie na ogół małe. Lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 14°C do 15°C. Wiatr słaby, południowo zachodni i zachodni. W dzień słonecznie. Temperatura maksymalna od 27°C na północy do 31°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny."