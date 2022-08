Nowy szef, nowe porządki. Trzęsienie ziemi w strukturach PiS w Lublinie

Roszady personalne to efekt niedawnej reformy struktur okręgowych PiS. Do niedawna były one oparte na 42 okręgach znanych z wyborów do Sejmu. Od 1 lipca obowiązuje nowy podział na 94 okręgi wzorowane na tych, w których przeprowadzone są wybory do Senatu.

W Lubelskiem mamy więc teraz nie dwa, a sześć okręgów i w każdym z nich nowi pełnomocnicy dokonali mniejszych lub większych zmian personalnych na najważniejszych stanowiskach. Ale w Lublinie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Nowy szef struktur, miejski radny Piotr Breś wymienił wszystkie osoby pełniące partyjne funkcje.

– Nie chciałem dokonywać pojedynczych zmian. Postawiłem na nowe, młode osoby, którym chce się pracować – mówi nam Piotr Breś.

– Czy to znaczy, że dotychczasowi pełnomocnicy nie pracowali tak, jak należy? – pytamy.

– Tego nie powiedziałem. Po prostu chciałem otworzyć nowy rozdział w historii lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości. Uznałem, że taka gruntowna zmiana pozwoli nam na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i późniejszych samorządowych, włącznie ze zdobyciem władzy w Lublinie.

Sekretarzem okręgu został miejski radny i bliski współpracownik ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka Tomasz Pitucha. Funkcję skarbnika powierzono będącej prezesem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Magdalenie Stachyrze.

Mocno przewietrzone zostało grono pełnomocników komitetów terenowych w lubelskich dzielnicach. Zostali nimi:

* prowadząca działalność gospodarczą w branży edukacyjnej Małgorzata Reszka-Ryczek (dzielnice: Sławinek, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Bronowice);

* były przewodniczący samorządu studenckiego Politechniki Lubelskiej Damian Majewski (Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią);

* przedsiębiorca budowlany Roger Grądzki (Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglinek, Węglin Południowy);

* były przewodniczący samorządu studentów KUL i Parlamentu Studentów RP Tomasz Tokarski (Czechów Północny, Czechów Południowy, Sławin);

* zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie Katarzyna Tomala (Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary);

* miejski radny Piotr Popiel (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zambrzyce).

Sporym zaskoczeniem jest pozbawienie partyjnej funkcji posła Sylwestra Tułajewa, który do tej pory kierował partyjnymi strukturami na Czechowie. Ze stanowiskami pożegnali się też m.in. miejski radny Zdzisław Drozd czy Tomasz Miszczuk, zaufany człowiek byłego szefa PiS w okręgu lubelskim (jeszcze według starego podziału) Krzysztofa Michałkiewicza.

– Rozmawiałem z Sylwestrem Tułajewem i innymi dotychczasowymi pełnomocnikami komitetów terenowych. Wszyscy dalej działają i nas wspierają. Zadeklarowali chęć współpracy i mam nadzieję, że będzie ona układała się dobrze – przekonuje Breś.