PiS o pieniądzach dla samorządów. Związek Miast Polskich: to propaganda

Nauczyciele odebrali akty nadania stopni awansu zawodowego. "Rozum każe odejść, serce mówi zostań"

– Gdybym chciała więcej zarabiać musiałabym odejść ze szkoły. Nie łudzę się już, że doczekam się znaczących podwyżek w oświacie – mówi nauczycielka z woj. lubelskiego, która odebrała dzisiaj nominację na nauczyciela dyplomowanego. – Niskie zarobki to nasz dramat. Ale drugim, znacznie większym dramatem jest to, że my po prostu kochamy swoją pracę i mimo że rozum każe odejść z zawodu, to serce mówi „zostań”.