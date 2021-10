Poseł Kulesza znowu to zrobił. I pozuje z królem disco polo

Jakub Kulesza to lubelski poseł Konfederacji. Niedawno opublikował w internecie swoje zdjęcie z koncertu Maty. Raper w jednym ze swoich utworów w wulgarny sposób odnosi się do TVP i prezesa tej spółki, Jacka Kurskiego.

– Jakby jakiś nadgorliwy dziennikarz (Samuel Pereira?) chciał napisać artykuł, że byłem na koncercie Maty, gdzie 40 tysięcy osób śpiewało ***** Telewizję Polską, to oświadczam, że to był cytat, a autora chroni Licentia Poetica, co bez problemu udowodni #Papuga Marcin Matczak – relacjonował polityk – napisał Kulesza i tak zaczepił wspomnianego we wpisie pracownika telewizji. Doszło do krótkiej wymiany zdań w sieci, a teraz sprawa ma ciąg dalszy.

Tym razem Kulesza umieścił w internecie zdjęcie z Zenonem Martyniukiem, popularnym piosenkarzem disco polo. I znów zaczepia w ten sposób TVP.

– Hej TVP Info, właśnie usłyszałem w biurze prasowym Konfederacji, że nie jestem już przez Was mile widziany w Woronicza 17. Czy to tylko dlatego, że byłem na koncercie Maty? A jak Wam zdradzę, że byłem również na koncercie Zenka to zmienicie zdanie?