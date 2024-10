Multimedialne centrum przyrodniczo-edukacyjne powstanie pod Lublinem

Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody – to nowy i jak podkreśla gmina „strategiczny” projekt. Przekazany został już teren i plac budowy pod jego realizację. Chodzi o budowę drogi gminnej w Snopkowie (m.in. z chodnikiem i ścieżką rowerową), ale przede wszystkim o zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Jastkowie. O planach gminy na to miejsce pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Ma tu powstać multimedialne centrum przyrodniczo-edukacyjne wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym, platforma widokowa do obserwacji lokalnej przyrody, toalety, parkingi, droga wewnętrzna, ścieżki edukacyjne oraz mała architektura (wiata rowerowa, pumptruck rowerowy, boisko do piłki plażowej) oraz uzbrojenie terenu.

Jak zapewniają władze gminy w mediach społecznościowych - To ogromny krok w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.

Według pierwotnych założeń na terenie zalewu ma powstać również parking i miejsca postojowe dla camperów, tężnia solankowa, ścieżka edukacyjna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabo widzących), wraz z elementami małej architektury, zielone ekrany akustyczne, stanowiska dla wędkarzy i platforma zjazdowa do plaży. Przewidywana wartość tej inwestycji to ponad 7 mln złotych.

Pomimo wszechstronnego wyposażenia, ja na razie nadal nie będzie można tutaj popływać.

– Z uwagi na zaplanowane prace związane z budową nowych obiektów przy zbiorniku, nie jest planowane utworzenie kąpieliska w najbliższych latach. Po zrealizowaniu robót zapewne podjęte będą dalsze działania celem rozwijania tego terenu w szczególności pod potrzeby i oczekiwania społeczeństwa – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” Paweł Jędrejek, wójt Jastkowa.

Podstawowym zadaniem zbiornika ma być bowiem jak sama nazwa wskazuje – retencjonowanie i oczyszczanie wody.

Przypomnijmy, zalew retencyjny w Jastkowie, a właściwie w Panieńszczyźnie, obejmuje ponad 13 ha. Do lat 60. znajdowały się tam stawy, które później przekształcono w łąki. Miały być one jednak uciążliwe ze względu na uwilgotnienie gruntu. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaprzestano więc ich użytkowania. Gminie zależało jednak na efektywnym wykorzystaniu tych terenów. Tak zrodziły się plany budowy zbiornika, który powstał na terenie dolinnym przylegającym do koryta rzeki Ciemięga. Zalew znajduje się u zbiegu starej trasy krajowej nr 17 z drogą powiatową z Jastkowa do Tomaszowic.