Nowe przedszkole w gminie pod Lublinem. Bo już zaczynało brakować miejsc dla dzieci

Nowy budynek zaprojektowany specjalnie dla przedszkolaków powstaje przy ulicy Nadrzecznej. Najważniejsza informacja to taka, że będzie w nim więcej miejsca i będzie mogło spędzać tu czas więcej dzieci.

– Mówię, że przedszkole działa w szkole-babci, bo obok nas powstała szkoła-matka, a potem jej nowa część szkoła-córka. Choć z czasem wyprowadziły się inne placówki i lokatorzy, to i tak w tym starym, drewnianym budynku mamy mało miejsca. Budowa nowego jest cudowną perspektywą, bardzo się cieszymy i czekamy. Teraz mamy 190 dzieci w 9 oddziałach. Na przyszły rok szkolny jest komplet, a nawet musiałam odmówić przyjęcia kilku 3-latków, bo nie mamy miejsca – mówi Zofia Gąska, dyrektor przedszkola w Niedrzwicy Dużej. Z placówką jest związana od 36. lat, choć planowała, że popracuje tu rok.

– Ja bym chciał, żeby było dużo zabawek i plac zabaw. Ale zabawki są najważniejsze – mówi Szymon z grupy Krasnali, który ma porównanie, bo wcześniej mieszkał w Borzechowie i tam chodził do przedszkola.

Wiktoria by chciała, żeby nowe przedszkole było połączone ze szkołą, bo ma tam kuzynkę. Wiktoria była bardzo ważną osobą poniedziałkowej uroczystości, która koło placu budowy zgromadziła znamienitych gości, między innymi: księdza biskupa Adama Baba, ministra Przemysława Czarnka, wojewodę Lecha Sprawkę, kurator Teresę Misiuk, starostę lubelskiego Zdzisława Antonia. Władze gminy i zaproszeni uczestnicy wydarzenia podpisywali akt erekcyjny, który został zamurowany w specjalnej konstrukcji.

W końcu padło pytanie: czy jakiś przedszkolak umie pisać? Zgłosiła się Wiktoria, która jako przedstawicielka użytkowników powstającej placówki złożyła parafkę na dokumencie. – Mama mnie nauczyła pisać i czasami sobie coś sama czytam – mówiła dziewczynka, gdy wróciła do rówieśników z okolicznościowym medalem.

Władze gminy ogłaszając przetarg tłumaczyły konieczność budowy prężnym rozwojem miejscowości. Niedrzwica Duża liczy obecnie 4500 mieszkańców. Nowy budynek stworzy większą przestrzeń dla dzieci oraz zwiększy dostępności edukacji przedszkolnej.

– Gdy zapisywałam Szymona, to nie było problemów, ale jest kłopot z maluchami – mówi pani Ewelina, której najstarsza córeczka, 9-letnia Lena uczy się w szkole, 4-letni syn chodzi do przedszkola, a trzymana na rękach Pola niestety nie została przedszkolakiem. – Ma 2,5 roku, pani dyrektor powiedziała, że nie ma miejsca na młodsze dzieci, chodzą tam tylko 3-latki. Szkoda, mogłam od kwietnia pójść do pracy ale nie mam jak, muszę z nią być w domu. Jest w Niedrzwicy Dużej nowy żłobek, ale i tam jest komplet, zresztą to mała placówka – dodaje mieszkanka miejscowości, która sama w dzieciństwie chodziła do przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej. I teraz bardzo liczy, że to właśnie dla Poli powstaje nowy obiekt.

Budowa trwa od wiosny, wykonawca jest lubelska spółka INS-BUD PWHU, która wcześniej postawiła tutejszy żłobek. Z uwagi na prace, plac budowy można było oglądać ale samo wmurowanie kamienia było symboliczne. Element z umieszczona tubą z dokumentem będzie w stosownym czasie umieszczony w murach budynku.

Gmina Niedrzwica Duża na budowę obiektu dostała 8 milionów złotych dofinansowania. Do nowego przedszkola dzieci pójdą we wrześniu przyszłego roku.