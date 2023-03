Jeszcze rok nauka na dwie zmiany. Potem miejsce w nowej szkole w Prawiednikach

Dziś szkoła w Prawiednikach pęka w szwach. Obiekt nominalnie jest przystosowany do nauki setki dzieci, tymczasem uczęszcza do niego ponad 200 uczniów. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Zajęcia w kończą się o godzinie 17, co jest szczególnie uciążliwie jesienią i zimą.

Szybki rozwój Prawiednik zainicjował program rozbudowy szkoły. Na początek gmina kupiła półhektarową działkę, uchwalono zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Początkowo rozbudowa szkoły miał kosztować 16 milionów złotych. – Zdecydowaliśmy się na droższy projekt. Koszt inwestycji wzrósł do 18 milionów złotych. Będzie to obiekt dwupiętrowy, wybudowany w technologii budownictwa pasywnego, energooszczędny i zeroemisyjny z wykorzystaniem m.in. pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowe nakłady zwrócą się w postaci niższych rachunków za ogrzewania i energię elektryczną – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk. Gmina na rozbudowę szkoły w Prawiednikach pozyskała 12 milionów 900 tysięcy złotych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Reszta pochodzi ze środków własnych budżetu i jest finansowana kredytem.

Do istniejącego budynku szkolnego w Prawiednikach zostanie dobudowana nowa część dydaktyczna, przeznaczona dla oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej, w sumie dla 220 dzieci i młodzieży. W nowej części będzie około 2100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki rozbudowie placówka wzbogaci się o 5 sal lekcyjnych, świetlicę szkolną, sale terapeutyczne i do zajęć indywidualnych z zapleczem sanitarnym, salę wielofunkcyjną do zajęć dodatkowych oraz 4 sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatnią, strefę kuchenną ze stołówką oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Ponadto przy szkole powstanie nowe trawiaste boisko do piłki nożnej z piłkochwytami, które zostanie ogrodzone i oświetlone.

Rozbudowa szkoły w Prawiednikach rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Niedawno wykonawcy robót zalali strop nad piwnicą, a obecnie powstaje pierwsze piętro nowego budynku. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na maj 2024 roku. Pierwszy dzwonek we wrześniu 2024.