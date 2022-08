Wcześniej podeprą, czy się zawali. Szukają kogoś, kto zabezpieczy pozostałości zabytkowego spichlerza

1 A A

Spichlerz był częścią dawnego majątku (fot. Michał Horbowicz/Ochrona Zabytków Kresy)

Niedługo minie 45. rocznica wpisania do rejestru zabytków spichlerza w Bystrzycy. Urzędnicy po raz trzeci próbują znaleźć wykonawcę, który zabezpieczy to, co z nieruchomości zostało

