Ile może zarobić polski kierowca tira za granicą? Stawki i wymagania

Na portalu europa.jobs dotychczas opublikowano ponad 4,5 tysiące ofert pracy związanych ze stanowiskiem kierowcy ciężarówki. Ogłoszenia spływają niemal ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Jakie są wymagania?

Podstawą jest posiadanie prawa jazdy kat. B oraz C lub D przy większych pojazdach (autobusy i ciężarówki). Dodatkowo kierowcy mogą wyrobić prawo jazdy kategorii CE bądź DE. Wtedy oprócz pojazdów wymienionych w wyżej wspomnianych kategoriach, dostają uprawnienia na posiadanie przyczep czy naczep.

Kierowca ciężarówki musi uzyskać także:

świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców

zieloną kartę, w przypadku międzynarodowych połączeń

badanie lekarskie oraz zaświadczenie od psychologa

Kierowca może udoskonalić posiadane kwalifikacje, zapisując się na dodatkowe kursy, takie jak:

ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych). Koszt to 800-1000 złotych

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy), 800-900 zł

Kurs dla samochodów uprzywilejowanych, 1000-1500 zł

Jakie są zarobki?

Te są oczywiście zależne od kilku czynników: doświadczenie w pracy, stanowisko czy dodatkowe premie. Średnio kierowcy tira mogą liczyć na wynagrodzenie w wymiarze 13 000-17 000 zł brutto miesięcznie (zatrudnieni poza granicami Polski. W naszym kraju kierowca tira zarabia sporo mniej: 5 000-7000 zł brutto miesięcznie).

Do wynagrodzenia podstawowego należy doliczyć koszt diety. Głównie ze względu na to, że zazwyczaj trasa do punktu docelowego niekiedy wynosi kilka dni albo nawet tygodni.

Kraj i średnie miesięczne zarobki

Niemcy: 3 000-4 000 EUR (ok.13 900-18 500 zł)

Francja: 2 500-3 500 EUR (ok. 11 500-16 200 zł)

Holandia: 2 500-3 500 EUR (ok. 11 500-16 200 zł)

Czechy: 16 000-18 000 CZK (ok. 3100 – 3 400 zł)

Szwecja: 28 000-30 000 SEK (ok. 12 600 -13 600 zł)

Norwegia: 29 000-30 000 NOK (ok. 14 000-14 500 zł)

Włochy: 2700-3000 EUR (ok. 12 500-13 900 zł)

Islandia: 3900-4300 EUR (ok. 18 000-19 900 zł)

Źródło: europa.jobs