Oferty pracy - wysokie wynagrodzenie

Od 1 lipca 2024 najniższa krajowa wzrosła do 4300 zł. Oznacza to, że pracownicy dostają na konto więcej o 40 zł niż w czerwcu. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 27,7 zł. Z początkiem 2025 roku płaca minimalna ma znowu wzrosnąć i wyniesie ona 4626 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa została ustalona w kwocie 30,20 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to poszukiwani są fachowcy w różnych dziedzinach. Aktualnie w województwie lubelskim poszukiwani są specjaliści z branży:

edukacyjnej tj. nauczyciel przedszkolny, pedagog

transportowej tj. kierowca, transportowiec

budowlanej tj. inspektor nadzoru

architektonicznej tj. projektant

internetowej tj. informatyk

handlowej tj. specjalista sprzedaży

medycznej tj. fizjoterapeuta czy psycholog.

Wybraliśmy dla was najświeższe oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi ponad pięć tysięcy złotych. W galerii znajdziecie oferty z najwyższymi zarobkami i wymaganiami. Sprawdź, może czas na zmiany.