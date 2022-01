Ile zarobi mechanik w Belgii, a ile magazynier w Holandii. Wybrane oferty pracy za granicą

Młodzież "zbyt głośno" trenowała na Orliku. Coraz bliżej do postawienia ekranów akustycznych

W ciągu najbliższych miesięcy przy ul. Krahelskiej stanie ekran akustyczny. W środę pozwolenie na jego budowę w mocy utrzymał Urząd Wojewódzki. To oznacza zielone światło dla wykonawcy płotu - firmy My Way.