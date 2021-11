W trakcie budowy hali, a także po jej zakończeniu, gdy przez niemal cały rok stało wokół niej ogrodzenie, niewiele osób zwróciło uwagę na pewien istotny problem. Dopiero gdy doszło do jej otwarcia i pierwszego meczu, okazało się, że piesi nie mają osobnych, bezpiecznych dróg pozwalających wejść na teren nowej areny od ulicy. Osoby, które przychodzą piechotą lub wysiadają na pobliskim przystanku autobusowym, mają dwa wyjścia: iść naokoło, a następnie przejść na plac bramą dla samochodów lub skrócić drogę przez posadzoną wzdłuż Lubelskiej zieleń.

Większość wybiera drugą możliwość, niszcząc ozdobne krzewy. Inni ryzykują potrącenie.

Z powodu tego projektowego niedopatrzenia, miejscy urzędnicy odbierają już sygnały niezadowolenia ze strony mieszkańców. Interpelację w tej sprawie złożył także radny Mariusz Cytryński.

– Komunikacja piesza odbywa się w sposób nieukierunkowany, chaotyczny i stwarzający niebezpieczeństwo potrącenia przez poruszające się po parkingu samochody. Również nowe nasadzenia roślin są przy okazji niemiłosiernie rozdeptywane – ocenił radny, zwracając się do prezydenta o podjęcie działań.

Ratusz zapewnia, że sprawa jest w trakcie załatwiania. Miasto zwróciło się już do Mostostalu, wykonawcy hali, o akceptację projektu nowego chodnika i zgodę na jego budowę. Ma on łączyć plac przed areną z chodnikiem przy Lubelskiej, w pobliżu wspomnianego przystanku komunikacji miejskiej. – Należy pamiętać, że wiąże się to z ingerencją i usunięciem krzewów ozdobnych objętych gwarancją powykonawczą – zaznacza w swojej odpowiedzi prezydent Paweł Maj.

Nowy chodnik, pierwsza droga z myślą o pieszych, prowadząca z ulicy do nowej hali, ma powstać w tym roku.