Puławy. Biblioteka na zakupach, przybędzie kilkaset książek

Na konto biblioteki przy Głębokiej w Puławach dotarł przelew z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 22 435 zł. To pieniądze przyznane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Ich zakupy mają potrwać do listopada.

Dotację będzie można przeznaczyć zarówno na tradycyjne książki, ale także dostęp do ich wydań elektronicznych (e-booki) a także ciągle zyskujące na popularności audiobooki. Na rynku pojawiają się także tzw. synchrobooki oferujące jednocześnie wersję do czytania i słuchania. One również można będzie zamówić w ramach resortowego wsparcia.

Otrzymana dotacja powinna pozwolić na zakup około 600-700 pozycji, które puławskim czytelnikom umilą zbliżający się okres jesienno-zimowy.