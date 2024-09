Budżet obywatelski w Puławach. Ruszyło głosowanie [lista projektów]

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, dzisiaj, czyli w poniedziałek 9 września, Ratusz uruchomil platformę służącą do głosowania na projektu obywatelskie. Stronę internetową znajdziemy pod tym adresem.

Każdy obywatel miasta Puławy, który ukończył 16 lat może oddać głos na maksymalnie 3 duże i 3 małe projekty. Po dokonaniu wyboru głosujący muszę się zautoryzować kodem SMS. Ankieta wymaga podania również swoich danych osobowych w tym imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.

Głosowanie potrwa do przyszłego poniedziałku, 16 września. Jego wyniki poznamy natomiast do piątku, 20 września. Zwycięzkie propozycje na wykonanie poczekają do roku 2025.