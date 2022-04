W Nałęczowie chcą zbudować skatepark. Drugi taki obiekt w powiecie

Od zeszłego roku jedynym skateparkiem w powiecie dysponuje miasto Puławy. Wiele wskazuje na to, że obiekt tego rodzaju powstanie również w Nałęczowie. Lokalne władze wybrały już jego lokalizację. Będzie to miejska działka pomiędzy stadionem „Cisów”, a boiskiem „Orlik”. Dzięki takiemu sąsiedztwu, będzie można zaoszczędzić m.in. na oświetleniu, czy innej infrastrukturze towarzyszącej. Na miejscu są już ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Jej ostateczny kształt jest konsultowany z osobami jeżdżącymi na deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach.

– Liczymy się z ich zdaniem, bo to oni na samym końcu będą z tego skateparku korzystać. Chcemy, żeby byli zadowoleni z finalnego efektu – mówi Wiesław Pardyka, burmistrz Nałęczowa.

Według aktualnych założeń, przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Pierwszy z nich ma zakończyć się jeszcze w tym roku. W jego ramach przewidziane jest wylanie betonowej nawierzchni placu. Wyposażenie skateparku (m.in. quarter pipe, funbox, grindbox, kicker), czyli rampy, skocznie i inne przeszkody, mają być dokupywane przez gminę w latach kolejnych.

– Etapowanie jest konieczne z powodu wysokości kosztów budowy. Szacuję, że tylko pierwsza część tego zadania może przekroczyć 150 tys. zł - tłumaczy burmistrz.

Motywacje do budowy sportowego obiektu dla miłośników deskorolek gmina ma dwie. Pierwsza z nich to otrzymana na ten cel dotacja celowa w wysokości 50 tys. zł. Wsparcie tej wielkości przekazała miejscowa rozlewnia wód mineralnych marki „Nałęczowianka”, czyli firma Nestle Waters. Zgodnie z intencją przedsiębiorstwa, to pieniądze, które powinny być wykorzystane jeszcze w tym roku.

Drugim powodem są obawy o stan nowego placu po dworcu autobusowym, po którym obecnie jeździ miejscowa młodzież. Lokalne władze liczą na to, że po powstaniu skateparku, przeniosą się właśnie tam, opuszczając jednocześnie centralny plac.