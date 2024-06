Napadała na banki, stanęła przed sądem. "Podeszłam do niej z wyciągniętym nożem"

Oskarżona Anna A., mieszkanka podpuławskiej wsi, z wykształcenia jest kucharzem, choć nigdy nie podjęła pracy w zawodzie. Na co dzień zajmowała się wychowaniem dwójki dzieci. W ubiegłym roku, kiedy to zdecydowała się na napady – była w 8. miesiącu ciąży.

– Od jakiegoś czasu chodziły mi myśli, aby łatwo zdobyć pieniądze. Nikt nie chciał mi ich pożyczyć, więc w głowie zrodziła mi się myśl, aby dokonać napadu na bank. Oglądałam kilka filmów, w których były właśnie takie napady – wyjaśniała kobieta tuż po zatrzymaniu.

Obecnie oskarżona przebywa w zakładzie karnym w Grudziądzu. Na rozprawę połączyła się przez wideorozmowę. Nie chciała jednak składać wyjaśnień, ani komentować całej sytuacji. Jej zeznania przytoczył sędzia prowadzący postępowanie – Andrzej Klimkowski.

Do pierwszej napaści doszło 25 października 2023 roku. Kolejna miała miejsce 10 listopada. 36-latka długo się jednak nie nacieszyła nowo zdobytymi pieniędzmi, ponieważ dzień później (11.11) została zatrzymana.

Przygotowania do pierwszej napaści Anna A., rozpoczęła już dwa tygodnie przed całym zdarzeniem. Jak przyznała, w banku w Kurowie była kilka razy – opłacała tam rachunki. Zdecydowała się na to konkretne miejsce, ponieważ było oddalone od jej domu. Wchodząc do banku, miała kuchenny nóż i pistolet, który jak się jednak okazało – był zabawką syna.

– Zobaczyłam zamaskowaną osobę. Sparaliżowało mnie. Stanęłam w bezruchu. Ta osoba zrobiła krok w moją stronę, w ręku trzymała długi, zielony nóż, a w drugim ręku pistolet. Zapytałam tylko, co się stało. A ona zaczęła iść w moją stronę i mówiła: dawaj pieniądze. Strasznie się bałam – relacjonowała drżącym głosem jedna z pracownic banku. – Powiedziałam do kobiety, że to jest napad. Podeszłam do niej z wyciągniętym nożem, a ona zaczęła wydawać mi pieniądze. W trakcie tego banknoty rozsypały się na podłogę. Ona zaczęła je zbierać i wkładać do reklamówki. Chciała mi dać ich jeszcze więcej, ale ja powiedziałam, że już starczy – mówiła oskarżona w przytoczonej rozmowie z śledczymi.

Po napadzie kobieta wróciła do domu, a zrabowane pieniądze szybko się rozeszły na materiały budowlane, ponieważ w domu trwał właśnie remont. Rodzina nie wiedziała o napaści, a oskarżona wmówiła mężowi i dzieciom, że pieniądze wygrała w loterii.

- Po pewnym czasie zaczęłam myśleć, że znowu brakuje pieniędzy i przydałoby się je zdobyć. Tak powstała myśl o kolejnym napadzie. W końcu zdecydowałam, że zrobię to – mówiła kobieta. Tym razem na miejsce przestępstwa wybrała Puławy. – Dłuższy czas się wahałam. Wszystko ciążyło na mojej głowie – utrzymanie domu, płacenie rachunków. Mąż myślał, że są pieniądze, ale one się dawno rozeszły. Mąż dodatkowo zaplanował remont domu, a na to nie było wcale pieniędzy. To mnie przytłoczyło. Szukałam w Internecie pożyczek, chodziłam do banków, ale nic z tego nie wychodziło – tłumaczy kobieta. I jak dodała: - Nie chciałam, żeby ktoś o mnie źle myślał. Chciałabym wrócić do dzieci, do domu. Żałuję tej decyzji i chciałabym to naprawić. Nie myślałam wtedy logicznie. Pogubiłam się w tym wszystkim.

W sumie przestępczyni zrabowała ponad 50 tysięcy złotych. Anna A. usłyszała dwa zarzuty - rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także spowodowania obrażeń ciał u pokrzywdzonych (złamany palec i niewielka rana na szyi po przyłożeniu noża). W trakcie postępowania kobieta przyznała się do zarzuconych jej czynów, na procesie jednak milczała, a ostatecznie odmówiła dalszego składania wyjaśnień. Może jej grozić nawet do 20 lat więzienia. Sprawę prowadzi Sąd Okręgowy w Lublinie. Do tematu będziemy wracać.