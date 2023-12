Drogi będą nie do poznania. Ciężki sprzęt już pracuje

Urzędnicy z Baranowa nie mają wątpliwości. - To największa inwestycja w historii Gminy Baranów, zarówno pod względem zakresu rzeczowego, jak i kosztów jej realizacji - podkreślają. Chodzi o dotowany z "Polskiego Ładu" projekt nazwany ogólnie przebudową dróg gminnych. Dróg wskazanych do remontu jest tak dużo, że rozpoczęte niedawno roboty potrwają niemal do końca listopada przyszłego roku.

Ciężki sprzęt, w tym walce i rozściełacze do asfaltu w pierwszej kolejności pojawiły się w Woli Czołnowskiej (0,95 km) i Koźle (1,72 km). W przyszłym roku firma Bruk-Trans z Anielowa zajmie się kolejnymi 15 odcinkami. Chodzi o drogi w: Niwie (1,1 km), Woli Czołnowskiej (odcinki 0,4 i 0,5 km), Gródku (0,6 km), Składowie (0,5 km), Zagoździu (0,8 km), Pogonowie (0,5 km), Śniadówce (0,5 i 2,5 km), Łukawce i Karczunku (0,5 i 1,5 km) i Koźle (0,6 km).

Ponadto poprawione zostanie kilka ulic w Baranowie. Chodzi o Długą, Wschodnią i Nowomichowską o łącznej długości ponad 1,5 km. Koszt całości to ponad 9,6 mln zł, z czego ponad 8,7 mln zł wyniosło rządowe wsparcie.