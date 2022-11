Dwóch uczniów to już cała klasa

Mimo że liczba mieszkańców Gminy Puławy wynosi ponad 12 tysięcy, jej najmniejsze szkoły coraz bardziej świecą pustkami. Część rodziców wozi swoje dzieci do miejskich placówek w Puławach lub największych placówek w gminie – w Górze Puławskiej i w Gołębiu.

W efekcie nauka w tych małych zaczyna przypominać tryb indywidualny. Do ośmioklasowych szkół w Borowej, Bronowicach, Leokadiowie i Opatkowicach uczęszcza średnio po 40 dzieci, co oznacza zaledwie kilkuosobowe klasy. Najmniejsze oddziały liczą po 2-3 uczniów.

– W tym roku po raz pierwszy zdarzyła nam się klasa, w której mamy dwóch uczniów. To jest dla nas pewien problem, bo część zajęć w tej sytuacji musi być łączona. Chodzi o lekcje wychowania fizycznego, godziny wychowawcze, muzykę, czy plastykę – mówi Elżbieta Gawidziel, dyrektor SP w Bronowicach. Łączone są także wyjazdy, ogniska, czy szkolne dyskoteki. Najważniejsze przedmioty, jak polski, czy matematyka, prowadzone są jednak oddzielnie, zgodnie z programem.

Co jeśli jedno z dzieci nie przyszłoby na lekcję? – Wtedy nauczyciel musiałby poprowadzić ją dla jednego ucznia, ale takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy – przyznaje dyrektor.

Niestety, prognozy dotyczące liczebności kolejnych roczników nie są optymistyczne. O ile w 2016 r. na świat w gminie przyszło 149 dzieci, to już dwa lata później tylko 122. Przy czym najprawdopodobniej nie wszystkie z nich trafią do miejscowych placówek oświatowych.

– Staramy się robić wszystko, żeby przekonać rodziców do naszej szkoły, ale nadal wielu z nich wybiera Puławy. Moim zdaniem, gdyby nie ten fakt, mielibyśmy nawet dwa razy więcej uczniów – ocenia Elżbieta Gawidziel.

Mimo wysokich kosztów, jakie generuje utrzymanie małych szkół, lokalne władze ich wygaszania nie planują.

– Nie mamy obecnie żadnego harmonogramu zamykania szkół, ani listy placówek, którym groziłby koniec działalności. Zdajemy sobie sprawę z demograficznych problemów, znamy dane, ale staramy się robić wszystko, żeby szkoły w naszej gminie funkcjonowały jak najdłużej – mówi Kamil Lewandowski, wójt Gminy Puławy.

Problem w tym, że rozwój dzieci mikro-klasach, zdaniem specjalistów, nie jest optymalny. – Małe szkoły zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i gwarantują uwagę ze strony nauczycieli, ale ich wadą jest niewielka ilość relacji rówieśniczych. A te są bardzo ważne, bo uczą dzieci radzenia sobie w różnych sytuacjach, przygotowując je do dorosłego życia – zwraca uwagę Dariusz Perszko, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach. – Mimo to ja bym tych szkół nie zamykał. Jeśli gmina jest w stanie je utrzymać, powinny działać. To taki azyl dla uczniów i nauczycieli – dodaje nasz rozmówca.