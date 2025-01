Grał, grał i wygrał. Szóstka trafiona w Lubelskiem

W sobotę (11 stycznia) w głównym losowaniu lotto nie padła główna wygrana i już we wtorek będzie można zagrać o 10 milionów złotych. Nie oznacza to, że do nikogo nie uśmiechnęło się szczęście.

W Puławach padła główna wygrana w Lotto Plus. Oznacza to, że szczęśliwy gracz do głównego kuponu dopłacił złotówkę i wziął udział w losowaniu dodatkowego miliona złotych. Szczęśliwy los został nadany w kolekturze przy ul. Wojska Polskiego 7a w Puławach. Gracz lotto zagrał w trybie skreślenia własnych liczb.

Ten weekend był wyjątkowo szczęśliwy dla graczy. W piątkowym losowaniu Eurojackpot mieszkaniec Zarzecza w województwie podkarpackim trafił wygraną II stopnia i wygrał ponad 3 mln zł.

Tego samego dnia padła również główna nagroda w Ekstrapensji. Szczęśliwiec z Rybnika przez 20 lat na swoje konto będzie miesięcznie dostawać 5 tys. zł.