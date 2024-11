Osoby poszukiwane listami gończymi są bardzo kreatywne w szukaniu kryjówek w których mogą ukryć się przed organami ściągania. Policjanci wyciągali już poszukiwanych z szaf, wersalek, garaży, czy balkonów. Ostatnio funkcjonariusze z komendy w Puławach wyciągali poszukiwanego zza łóżka.

– Na niewiele to się zdało gdyż funkcjonariusze mający podstawę prawną do zatrzymania takiej osoby, w tym przypadku nakaz doprowadzenia do zakładu karnego wydany przez sąd, mają także prawo przeszukać miejsce gdzie osoba poszukiwana może się znajdować – mówi komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.