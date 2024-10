Na święta więcej autobusów. Coraz tłoczniej przy cmentarzach

Na Wszystkich Świętych w okolicach puławskich cmentarzy przy Piaskowej, Włostowickiej i Budowlanych spodziewany jest wzmożony ruch. Żeby go usprawnić oraz ułatwić dotarcie na groby mieszkańcom miasta i okolic, Miejski Zakład Komunikacji wprowadza dodatkowe autobusy specjalnej linii "C". Te będą kursować w godz. 7:00-19:48 - już od czwartku, 31 października do soboty, 2-go listopada.

Cmentarna linia łączy Włostowicką, Kilińskiego, Zieloną, Centralną, Piaskową, Dęblińską i Budowlanych (powrót przez Czartoryskich i Królewską), więc puławianie bez kłopotów dostaną się nią w okolice wszystkich trzech nekropolii. Ponadto w piątek, 1 listopada, pojawi się więcej autobusów na liniach nr 3 (odjazdy co ok. 20 min.) i 4 (odjazdy co ok. 30 min), którymi również można dojechać do cmentarzy.

O czym warto pamiętać - podczas Wszystkich Świętych przejazdy zarówno linią "C", jak wspomnianymi liniami nr 2 i 3, a także linią nr 14 - są bezpłatne. Pozostałe kursy będą obsługiwane według rozkładu niedzielnego.

W okresie świąt zmiany wprowadzane są również w organizacji ruchu przy cmentarzach. Ulica Budowalnych w piątek w godz. 8-18 zostanie wyłączona dla autobusów komunikacji miejskiej (zatrzymają się przy Dęblińskiej, niedaleko skrzyżowania).

Inna zmiana, do której przyzwyczaili się już kierowcy z Puław to zwężenie ul. Piaskowej do dwóch pasów ruchu poprzez wyłączenie skrajnych pasów w celu ułatwienia parkowania. Ta zmiana została już wprowadzona i będzie obowiązywała co najmniej do niedzieli. Podczas najbliższego weekendu uważać warto również na Włostowickiej. Wysepka oddzielająca pasy ruchu zostanie dodatkowo zabezpieczona przed parkowaniem taśmami. Kierowcy mogą korzystać z pobliskiego parkingu przy Mokrej.

W tym roku przy puławskich cmentarzach najpewniej nie zobaczymy młodzieży z klas mundurowych, która wcześniej wspierała drogówkę pomagając głównie w kierowanu ruchem na przycmentarnych parkingach. W tym roku policjantom pomagać mają strażnicy miejscy.