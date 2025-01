Najpierw lekcja ekologii, potem zabawa z Saszan

Puławy to zielone i czyste miasto, dlatego właśnie tutaj rozpoczynamy szóstą edycję naszego edukacyjno-ekologicznego projektu "Eco Studio Electro-System - przyznaje Monika Batogowska z agencji organizującej to wydarzenie. - Będzie to jedyne miasto na Lubelszczyźnie, które odwiedzimy w tym roku - dodaje.

Uczniowie z puławskich szkół podstawowych i średnich, którzy w poniedziałek odwiedzą Dom Chemika wezmą udział w krótkiej lekcji przyrody, treningu tanecznym z elementami fitness prowadzonym z Dominiką Werner oraz quizie z nagrodami przy "trójkącie recyklingowym". W ramach wydarzenia na scenie ze swoim recitalem wystąpi wspomniana influencerka - Saszan. Początek akcji o godz. 12.

- Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza, oddaj je do recyklingu - to nasze główne przesłanie, które podkreślamy zarówno podczas spotkań na żywo, jak w mediach społecznościowych - przypomina piosenkarka.

Eco Studio to inicjatywa firmy zajmującej się recyklingiem elektroodpadów, która promuje w ten sposób ich zbiórki. Poszczególne szkoły otrzymają 30 dni na zebranie jak największej masy tego typu śmieci (w sensie wagowym), może liczyć na nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach były to m.in. mikroskopy. W konkursie mogą wziąć udział szkoły ze wszystkich miast, które odwiedzi w tym roku Eco Studio, jak Puławy, Uniejów, Piaseczno, czy Warszawa. W stolicy we wrześniu zaplanowano finał z ogłoszeniem zwycięzców.

Warto dodać, że w Puławach od kilku lat oprócz PSZOK-u funkcjonują czerwone pojemniki na elektrośmieci (zużyty sprzęt agd, przewody, baterie itd.), które znajdują się przy ul. Grota-Roweckiego, ul. Cichockiego, ul. Eustachiewicza, ul. Kołłataja, ul. Niemcewicza oraz ul. Kościuszki. Niedawno MB Recykling, konkurent Electro-Systemu, przedłużył z miastem umowę na prowadzenie tych punktów o kolejne cztery lata. W przypadku cięższych rzeczy, jak lodówki, czy pralki - można zamówić bezpłatny odbiór (tel. 572 102 102).