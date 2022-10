Nowe atrakcje w Muzeum Nadwiślańskim. Aplikacje powstały z udziałem uczniów

Dzięki projektowi „Muzeum dla nas”, na który kazimierskie muzeum pozyskało 30 tys. zł dotacji, placówka przy ul. Puławskiej wkrótce zyska nowe, multimedialne funkcje. W zeszłym tygodniu zakończyły się prowadzone przez kilka ostatnich miesięcy warsztaty dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej. W ich trakcie młodzież pracując pod okiem specjalistów z Edukacji 3.0 zaprojektowała pięć edukacyjnych aplikacji. Programy z kolorowymi ilustracjami trafiły już na tablety z dotykowymi ekranami, które zamontowano w ramach nowej „ścieżki edukacyjnej” w oddziale przyrodniczym MN.

– To gry skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych. Jedna z nich polega na dopasowaniu nazw żyjących w Wiśle ryb to ich ilustracji. Inne opowiadają o zamieszkujących rzekę owadach, zwierzętach, które można spotkać w jej okolicy, czy wpływu działalności człowieka na wiślany krajobraz – opowiada Joanna Szkuat, kierownik oddziału.

Urządzenia umieszczono w taki sposób, żeby prowadziły zwiedzających wystawę o wiślanej faunie i florze do kolejnych eksponatów. Programy wykorzystały przy tym postacie „Kazika i Esterki”, znane już z dostępnych na Google Play cyfrowych przewodników po Kazimierzu Dolnym oraz jego okolicy.

Wszyscy zainteresowani zarówno nowymi grami, jak i innymi elementami otwartych we wrześniu wystaw, okazję do ich przetestowania będą mieli już w najbliższy weekend. W sobotę i niedzielę ceny wejściówek zostaną obniżone do złotówki.

Przypominamy, że poza multimediami, na gości czeka także dwunastometrowa gablota ilustrująca zwierzęta Małopolskiego Przełomu Wisły, mapping wąwozu Korzeniowy Dół, czy skamieniałości sprzed dziesiątek milionów lat, w tym ząb prehistorycznego gada: mozazaura.