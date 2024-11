Nowy budżet mniejszy od starego. Połowa wydatków trafi na oświatę

W przyszłym roku powiat puławski czeka redukacja zarówno dochodów, jak i wydatków. Te pierwsze mają wynieść 238 mln zł (spadek z 251) a te drugie zaplanowano w kwocie 249 mln zł (spadek z 274). Mniej środków trafi zwłaszcza na inwestycje. W tym roku przeznaczono na nie ponad 58 mln zł, a w roku 2025 będzie to trochę ponad 37 mln zł. Jedenastomilionowy deficyt zostanie wyrównany z pożyczek i wolnych środków z poprzednich lat.

Wśród wydatków bieżących najbardziej wyróżnia się oświata, na którą trafi ponad 88 mln zł, a licząc z opieką wychowawczą - ponad 130 mln zł. W tej sumie zawiera się m.in. utrzymanie powiatowych techników (28 mln zł), liceów (prawie 20 mln zł) oraz wielu innych szkół i placówek wychowawczych.

Drugą największą pozycją stałą jest utrzymanie powiatowej administracji, na którą trafi ponad 31 mln zł, z czego samo starostwo potrzebuje blisko 25 mln zł. Na zarządzanie kryzysowe trafi 600 tysięcy, a na promocję 377 tysięcy zł. Z innych zadań warto wspomnieć o obsłudze długu (2 mln zł), utrzymaniu dróg (niecałe 2 mln zł), pomocy społecznej (2,8 mln zł), kulturze (610 tys. zł) i sporcie (132 tys. zł). Bieżące wydatki łącznie wyniosą ok. 195 mln zł.

Na koniec zostawiliśmy wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Na ten cel trafi ok. 37 mln zł, z czego ponad 20 mln zł - na przebudowy, remonty i dokumentację nowych odcinków dróg, mostów oraz chodników. Co ciekawe, część tych środków trafi na drogi, które fizycznie zostaną ukończone jeszcze w tym roku, ale ich finansowanie zaplanowano dopiero na przyszły. Takim przykładem będzie choćby odcinek w gminie Markuszów z Zabłocia przez Góry do Gutanowa, czy też droga z Gródka do Łukawki w gminie Baranów (1,1 mln zł).

Ile będzie kosztował ten pierwszy - nie wiemy, bo zadanie to połączono z innym - w gminie Kazimierz Dolny. Chodzi o drogę z Bochotnicy do Kazimierza, czyli wjazd od strony miasta Puławy i dalej przez centrum miasta. W przyszłym roku na te dwa zadania powiat wyda ponad 5,8 mln zł. Jeszcze więcej, bo ponad 6,2 mln zł trafi natomiast na przebudowę kolejnego odcinka z Kurowa do Wąwolnicy. Pieniądze znaleźć mają się również na przebudowę drogi w Kotlinach (1,8 mln zł) w gminie Żyrzyn, a także nowy most w gminie Nałęczów (4,7 mln zł). Ponadto, powiat zapłaci za nowe projekty dla dróg w gminie Baranów i Leokadiowie w gminie Puławy.

Pieniądze trafią również na potrzeby PSP w Puławach, która kończy nową strażnicę - prawie 6,4 mln zł, szkół - 3,4 mln zł (np. 720 tys. zł na remont budynku ZS nr 2 w Nałęczowie), czy renowacji obszarów zabytkowych - jak ten przy I LO im. A. J. ks. Czartoryskiego Puławach - 1,7 mln zł. Z innych wydatków - około miliona pochłoną zadania geodezyjne, ponad 600 tys. zł na wydatki komputerowe, a 100 tys. zł zabezpieczono na zakup auta służbowego dla urzędników z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

O dokładnym kształcie budżetu powiatu na przyszły rok zdecydują radni podczas budżetowej sesji, która planowana jest w przyszłym miesiącu.