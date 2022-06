Nowy parking, zieleń i boisko dla puławskiego zespołu szkół

– Chcemy to miejsce ucywilizować, zwłaszcza, że chodzi o teren niemal w centrum miasta – tłumaczy Jan Ziomka z zarządu powiatu puławskiego.

– O tę inwestycję zabiegaliśmy kilkukrotnie. Cieszę się, że w końcu dostaliśmy na nią dofinansowanie, bo jest to już ostatnia szkoła prowadzona przez powiat, która wymaga tego rodzaju rewitalizacji – dodaje Danuta Smaga, starosta puławska.

Co dokładnie i kiedy zmieni się przy popularnych „Garach”? – Zmodernizujemy ogrodzenie szkoły, zapewnimy udogodnienia dla niepełnosprawnych, w tym pochylnię dla osób poruszających się na wózkach, by ułatwić im dostęp do budynku. Przy szkole pojawią się również nowe miejsce postojowe, zieleń, mała architektura, a także energooszczędne oświetlenie – wymienia Maciej Saran, rzecznik powiatu. – W ramach tego samego zadania powstanie także nowy kompleks sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem do siatkówki i koszykówki.

Całe przedsięwzięcie, według założeń powiatowych urzędników, ma kosztować prawie 5 mln zł, z czego 4,5 mln zł to rządowe wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych, czyli drugiej edycji „Polskiego Ładu”. Prace przy ul. Polnej w Puławach mają rozpocząć i zakończyć się w przyszłym roku.