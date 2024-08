Od jazzu po hip-hop. W Puławach zabrzmi Now Art Festival

- Wracamy do czasu, kiedy Puławy były centrum kultury, przyciągając znakomitych malarzy, pisarzy, architektów i muzyków. W tym duchu Now Art Festival przeniesie uczestników w wyjątkową podróż muzyczną, oferując różnorodne gatunki od jazzu przez rock, hip-pop, aż po muzykę elektroniczną - tłumaczy Michał Stachyra, dyrektor artystyczny i pomysłodawca wydarzenia.

Pierwszego dnia festiwalu, w piątek, 6 września, wystąpią: Kinior&Saren, Wczasy, Eskaubei&Tomek Nowak Quartet oraz Błoto. Ten ostatni zespół powstał w 2018 roku we Wrocławiu i wykonuje muzykę zakorzenioną w hip-hopie często poruszając w tekstach utworów problemy społeczne.

Z kolei Wczasy to założony w roku 2016 duet wykonujący sentymentalny pop-punk i alternatywny synth-pop. Muzycy korzystają z gitar, analogowych syntezatorów i automatów perkusyjnych, które przypominają styl lat 80-tych.

Drugiego dnia, w sobotę, 7 września, przed pałacem puławianie zobaczą natomiast takich artystów jak: Kassa Overall, Wavs, Trupa Trupa, Catnapp i An On Bast. Ten pierwszy to amerykański muzyk z Nowego Jorku, perkusista, raper i producent wykonujący jazz i hip-hop, który był nominowany do nagrody Grammy.

Catnapp to natomiast pochodząca z Argentyny artystka określana jako mieszanka futurystycznego R&B i punkowego ducha, która czerpie szerokie inspirację muzyką drum'n'bass, hip-hopem, jak i brzmieniami w stylu The Prodigy. Ceniona jest zwłaszcza za swoje występy na żywo.

Interesujące są również koncerty Anny Sudy z Poznania posługującej się pseudonimem An On Bast, która w ich trakcie często improwizuje wydobywając unikatowe, eksperymentalne brzmienia. Jej muzyka to połączenie ambientu, minimal techno i tech-house. Polska artystyka tworzy od 2006 roku, występując na scenach całego świata, od Barcelony po Australię.

Więcej o artystach, którzy we wrześniu wystąpią w Puławach można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Impreza jest biletowana. Wejściówki są już w sprzedaży, a ich ceny zaczynają się od niecałych 100 zł za osobę. Jak mówi Michał Stachyra, poza koncertami, w ramach festiwalu możemy spodziewać się foodtrucków (Marynki), warsztatów dla dzieci (Tasiemiec), a także spotkań z artystami (PKS) i innych wydarzeń, także poza miastem Puławy.