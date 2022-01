Ostatni wójt w powiecie puławskim z podwyżką

Rady gmin i powiatów zgodnie z nowymi przepisami, musiały podnieść poziom wynagrodzenia wójtom, burmistrzom i starostom. Co najmniej do nowych stawek minimalnych, które ustawodawca zawiesił na poziomie ok. 15 tys. zł brutto.

W powiecie puławskim większość rad te obowiązkowe podwyżki uchwaliła w pod koniec listopada lub w pierwszej połowie grudnia. Wyjątkami były miasto Puławy, gdzie przystąpiono do tego dopiero 29 grudnia oraz gmina Kurów, która zmiany przegłosowała dzień przed sylwestrem.

Zgodnie z decyzją kurowskiej RG, wójt Arkadiusz Małecki będzie zarabiał 17 048 zł miesięcznie.

Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze (9 220 zł), dodatek funkcyjny (2830 zł), dodatek specjalny (3615 zł) oraz dodatek stażowy, w tym przypadku – 15 proc. wynagrodzenia zasadniczego (1383 zł).

Za taką stawką opowiedziało się 14 radnych. Nikt nie był przeciw.

– To nie jest odosobniona zmiana, ale wynikająca z rozporządzenia podjętego przez rząd. Poza tym wynagrodzenia w okolicznych gminach są zbliżone – tłumaczył Jan Woźniak, jedyny radny, który zabrał głos w tym punkcie.

Sam wójt nie kryje, że cieszy się z podwyżki.

– Jestem młodym wójtem, na dorobku, z kredytem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że te pieniądze mi się nie przydadzą. Oczywiście, że cieszę się ze wzrostu wynagrodzenia. Czuję się doceniony przez radnych – mówi Arkadiusz Małecki. – Myślę, że ta nowa stawka jest adekwatna do pracy, jaką wykonuję. To są tysiące spraw, setki telefonów o różnych porach, stres, odpowiedzialność za gminę i niewiele czasu dla rodziny.

Dzień po sesji na konto wójta Kurowa wpłynęło jeszcze obowiązkowe wyrównanie liczone od sierpnia. Przed zmianami jego wynagrodzenie wynosiło ok. 10 tys. zł brutto. W powiecie puławskim najwyższe wynagrodzenie wśród samorządowców po podwyżce otrzymuje starosta Danuta Smaga (20 130 zł), a także burmistrz Nałęczowa, Wiesław Pardyka (19 470 zł).