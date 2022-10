Zadłużenie puławskich lokali komunalnych, licząc razem z odsetkami, to już ponad 7,7 mln zł. Dług wobec miasta, głównie za niepłacony czynsz oraz media, posiada dzisiaj ponad 300 lokali znajdujących się w zasobie miasta. To jeden z tych problemów, którego, mimo podejmowanych prób, do dzisiaj nie udało się rozwiązać. Część lokatorów, bez względu na ich pochodzenie, po prostu nie płaci, a samorząd eksmitować ich „na bruk” w świetle prawa nie może. W związku z tym, zgodnie z wolą prezydenta Puław, w mieście mają pojawić się mieszkania o nieco niższym standardzie, w domyśle dla tych, którzy nie regulują swoich zobowiązań.

Pierwotnie kontenery miały pojawić się już dwa lata temu, ale pod koniec 2019 roku radni wykreślili tę inwestycję z budżetu. W czasie pandemii temat ucichł. Lokalne władze wróciły do niego pod koniec zeszłego roku. Gdy zadanie udało się wpisać do uchwały budżetowej, miejska spółka rozpoczęła kompletowanie dokumentacji. Niestety, inwestycja nie przebiega w oczekiwanym tempie. Puławski Ratusz mówi o „problemach natury technicznej”, do tego doszedł brak ofert i unieważnienie październikowego przetargu, a na domiar złego z powodu inflacji, zabezpieczona suma (350 tys. zł) może nie wystarczyć.

W związku z tym termin dostarczenia i montażu kontenerów zostanie wydłużony, a zakres robót: skrócony. Aktualnie na ten rok planowane jest przygotowanie i utwardzenie gruntu, wykonanie przyłączy oraz dostarczenie i montaż dwóch piętrowych kontenerów. Ich wyposażenie (kuchni i łazienek) miasto najpewniej zakupi już w roku 2023.

Nowe mieszkania komunalne o powierzchni 26 i 38 mkw będą wentylowane, wyposażone w grzejniki elektryczne, instalacje elektryczne, a także podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji. Nie będą natomiast podpięte do sieci ciepłowniczej. Ciepłą wodę zapewnią im elektryczne podgrzewacze. W łazienkach, poza tymi urządzeniami, znajdą się także umywalka, natrysk i miska ustępowa. W kuchniach stanie zlewozmywak i kuchenka elektryczna. Biorąc pod uwagę aktualne ceny prądu, to właśnie rachunki mogą być największym „straszakiem” dla przyszłych lokatorów, zwłaszcza w połączeniu z pre-paidowym systemem płatności za energię.