W Puławach pomysłów nie brakuje. Czas na ocenę

Tragiczny wypadek autokaru w Bułgarii. Zginęło 46 osób, w tym 12 dzieci

Bułgaria. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w Bułgarii. Autokar, którym podróżowali turyści wracający z wycieczki do Stambułu, stanął w płomieniach. Zginęło co najmniej 46 osób. Według wstępnych ustaleń wszyscy to obywatele Macedonii Północnej. 7 osób zostało rannych i trafiło do szpitala w Sofii. Na miejscu pojawili się przedstawiciele macedońskich władz.